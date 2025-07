VÍDEO | Carro pega fogo e motorista tenta apagar sozinho em Cachoeiro

Um carro pegou fogo na tarde da última terça-feira (8), na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem, possivelmente o motorista, tenta controlar as chamas batendo com alguns objetos, mas não consegue.

O AQUINOTICIAS entrou em contato com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros; no entanto, todos informaram que não foram acionados.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui