VÍDEO | Casal que recebia cocaína pelos Correios é preso em Cachoeiro

Um casal foi preso em flagrante nesta segunda-feira (14) durante uma ação da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. Eles são suspeitos de integrar um esquema de tráfico interestadual de drogas, que utilizava os serviços dos Correios para o envio de entorpecentes.

A prisão aconteceu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, aliado a uma ação controlada autorizada pela Justiça. Durante a abordagem, os policiais federais apreenderam cerca de quatro quilos de pasta base de cocaína, remetidos do estado do Paraná com destino à cidade de Cachoeiro.

As investigações tiveram início por meio de uma atuação conjunta entre a Equipe de Ações com Cães da Polícia Federal e a Coordenação de Segurança dos Correios. A parceria, segundo a PF, tem sido fundamental para combater o uso do sistema postal como rota para o tráfico de drogas.

As diligências seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. O casal poderá responder por tráfico de drogas, com agravante pela interestadualidade do crime, o que pode resultar em pena de até 15 anos de reclusão, caso sejam condenados.

VÍDEO DIVULGAÇÃO: PF/ES