VÍDEO | Colisão chama atenção no Centro de Alegre

Uma colisão envolvendo dois veículos chamou a atenção de quem passava pelo cruzamento entre a Rua Honório L. Ferraz e a ES-482, em Alegre, no último domingo (20).

As imagens, que foram divulgadas na última segunda-feira (21), mostram o momento em que um carro para próximo a uma faixa de pedestre e, na contramão, vem uma motocicleta que atinge a frente do veículo.

O motociclista, após a colisão, sai andando aparentemente desnorteado e se aproxima da calçada. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Por nota, a Flecha Branca informou que “no momento do ocorrido, o veículo estava sem passageiros. A empresa já deslocou equipe ao local para realizar a retirada do veículo e iniciar o levantamento dos reparos necessários. Além disso, será conduzido um estudo técnico para apurar as causas do acidente.”

Confira a nota completa:

NOTA OFICIAL

O Consórcio Novotrans informa que, na manhã desta terça feira, dia 22 de julho de 2025, por volta das 5h30, um de seus coletivos colidiu com uma residência localizada no bairro Amaral.

No momento do ocorrido, o veículo estava sem passageiros. Felizmente, não houve vítimas — apenas danos materiais foram registrados.

A empresa já deslocou equipe ao local para realizar a retirada do veículo e iniciar o levantamento dos reparos necessários. Além disso, será conduzido um estudo técnico para apurar as causas do acidente.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e a transparência no atendimento à população.

Consórcio Novotrans