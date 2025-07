VÍDEO | Fogo atinge residência de madeira em Marechal Floriano

Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (1º), no Centro de Marechal Floriano. As chamas atingiram uma residência mista, com estrutura de madeira e alvenaria. Não houve vítimas.

De acordo com informações preliminares, o imóvel era utilizado apenas para armazenamento de materiais. A atuação rápida dos bombeiros evitou que o fogo se propagasse para a casa da frente, que chegou a ter parte do telhado danificada.

A residência ao lado também foi afetada pelo calor intenso, que derreteu parte do forro. No entanto, nenhum outro imóvel chegou a ser incendiado.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas. Novas informações devem ser apuradas nas próximas horas.