VÍDEO | Funcionário é flagrado cortando cabos de câmera em Cachoeiro

Um funcionário de caminhão guincho foi flagrado cortando os cabos do sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (19), próximo da ponte municipal.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o homem utilizando um facão para danificar os cabos do equipamento público.

Após análise do vídeo, o veículo utilizado no momento da ocorrência foi identificado. A empresa responsável pelo caminhão será notificada e deverá responder pelos danos causados ao patrimônio público.

Por meio de nota, a Prefeitura de Cachoeiro informou que “o responsável pelo caminhão guincho flagrado danificando os cabos do sistema municipal de videomonitoramento foi devidamente identificado e será responsabilizado criminalmente pelos atos cometidos”.

Confira a nota completa:

NOTA OFICIAL – PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informa que o responsável pelo caminhão guincho flagrado danificando os cabos do sistema municipal de videomonitoramento foi devidamente identificado e será responsabilizado criminalmente pelos atos cometidos.

O incidente ocorreu na tarde do último sábado (19), na ponte municipal, localizada no bairro Independência. Imagens captadas pelas próprias câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista desce do veículo e, com o uso de um facão, corta intencionalmente os cabos que integram o sistema de videomonitoramento da cidade.

Além da representação criminal que será formalizada nesta segunda-feira (21), a administração municipal irá ingressar com uma ação judicial para reparação dos danos causados ao patrimônio público. O corte dos cabos comprometeu o funcionamento do sistema de videomonitoramento, que desempenha papel fundamental na Segurança Pública do município.

A Prefeitura reforça que atitudes de vandalismo como essa são inaceitáveis e não serão toleradas. O respeito ao patrimônio público é dever de todos os cidadãos, e a administração municipal tomará todas as medidas legais cabíveis para assegurar a responsabilização dos envolvidos.