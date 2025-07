VÍDEO | Grave acidente causa transtornos na Safra em Cachoeiro; veja

Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (4), na BR-101, nas proximidades da Safra, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou capotando.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para auxiliar no resgate e prestar socorro. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O trânsito no local precisou ser parcialmente interditado durante o resgate; no entanto, já flui normalmente.

