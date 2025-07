VÍDEO | Homem é encontrado desorientado e nu no Centro de Colatina

Um homem foi detido por agentes da Guarda Municipal de Colatina na tarde deste sábado (19), após ser encontrado nu, desorientado e com um ferimento na testa. A abordagem aconteceu próximo à Praça Municipal, no Centro da cidade, em frente a uma agência bancária.

De acordo com testemunhas, o homem caminhava de forma desordenada quando caiu no chão. Ao ser localizado, ele estava visivelmente fora de si, com ferimento no rosto. Populares que passavam pelo local relataram ter se sensibilizado com a situação.

“Eu estava saindo do trabalho e o vi no chão. Ele parecia precisar de ajuda, estava completamente perdido. Machucou a testa ao cair. Fiquei com muita dó. Sinceramente, não sei o que levou ele a esse estado, mas, vendo de perto, duvido que tenha sido apenas bebida ou drogas”, contou uma moradora que presenciou o momento.

