VÍDEO | homem é preso com drogas, armas e R$ 51 mil em Cachoeiro

Um homem foi preso na última quinta-feira (17) durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar no bairro Aquidabã, em Cachoeiro de Itapemirim. A prisão aconteceu após denúncias de tráfico de drogas envolvendo um veículo Argo, usado para transportar cocaína entre dois endereços, nos bairros Aquidabã e Zumbi.

De acordo com a PM, após monitoramento, os militares abordaram o suspeito na Rua Parecis, bairro Aquidabã. Ele havia acabado de sair da casa dos pais com uma sacola no veículo mencionado. Durante a revista, os policiais encontraram 1kg de cocaína no interior do carro.

O homem confirmou aos militares que havia mais drogas e armamentos escondidos em dois imóveis: na casa dos pais, em Aquidabã, e em sua residência, localizada na Rua Renê Nogueira, no bairro Zumbi. Nos locais indicados, a equipe apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes, armas de fogo e dinheiro em espécie.

Confira os itens apreendidos:

5.085g de cocaína em porções grandes

190g de cocaína em porções menores (9 porções)

15g de maconha em 14 buchas

3 pistolas (sendo uma 9mm e duas de calibre .380)

7 carregadores e 84 munições

Uma maleta, um coldre velado e uma balança de precisão

R$ 51.284,00 em dinheiro

Um celular iPhone

Documentos pessoais e cartões bancários

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, onde o suspeito foi autuado em flagrante. O caso segue sob investigação.

VÍDEO: DIVULGAÇÃO / PMES