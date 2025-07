VÍDEO | Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Rive

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma empresa de zootecnia em Rive, distrito de Alegre, nesta quinta-feira (3).

A empresa se pronunciou por meio das redes sociais, informando que, devido ao fogo, as atividades precisaram ser interrompidas temporariamente. Ainda de acordo com o informe, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio não foram divulgadas.

