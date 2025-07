VÍDEO| Incêndio no Morro das Andorinhas assusta moradores em Cachoeiro

Mais uma vez, os moradores dos bairros Zumbi, Parque Laranjeiras, Jardim América, IBC e São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, sofrem com o resultado de um incêndio na vegetação do Morro das Adorinhas.

Imagens registradas mostram uma grande parte do pasto em chamas, causando fumaça e fuligem nesta quinta-feira (10).

A população acionou o Corpo de Bombeiros; no entanto, não há informações sobre as causas do incêndio.

Veja as imagens