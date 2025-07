VÍDEO | Jovem é detido com drogas após denúncia em Pedra Menina

Um jovem de 22 anos foi detido na tarde desta segunda-feira (30) no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, após uma operação da Polícia Militar que resultou na apreensão de entorpecentes e outros materiais ilícitos. A ação contou com o apoio da cadela farejadora Alga, do K9 do 3º Batalhão.

De acordo com a PM, a equipe da Ronda Ostensiva de Reforço (R.O.R.) chegou ao local após uma denúncia anônima. Moradores relataram movimentação suspeita e apontaram publicações em redes sociais que mostravam o envolvimento dos suspeitos com drogas e armas.

Durante as diligências, um dos suspeitos foi abordado na rua Nerilda Ramos. Ele alegou ser apenas usuário. Na residência dele, os militares encontraram uma sacola com nove gramas de maconha, uma planta desidratada de Cannabis sativa e uma réplica de arma de fogo.

As buscas continuaram na casa dos avós do suspeito, onde o pai dele estaria residindo. No local, com o auxílio da cadela Alga, os policiais localizaram um tablete pequeno de maconha, com cerca de 66 gramas.

A varredura seguiu até uma lavoura de café, a cerca de 50 metros da residência. No terreno, Alga indicou outro ponto suspeito. Ali foram apreendidos uma balança de precisão, um frasco com duas buchas de maconha e um papelote de cocaína.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, junto com o material apreendido. O pai dele não foi localizado.

A Polícia Militar reforça que a colaboração da comunidade é essencial no combate ao tráfico de drogas, especialmente em áreas rurais. O patrulhamento ostensivo continuará sendo intensificado na região.

DIVULGAÇÃO PM/ES