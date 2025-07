VÍDEO | Moradores denunciam racha em rodovia de Vila Velha

Um encontro de carros promovido na noite da última quinta-feira (17) causou transtornos aos moradores de Itaparica, em Vila Velha. O evento, marcado por manobras perigosas e possível prática de racha, foi interrompido apenas com a chegada da Polícia Militar, por volta da meia-noite, mas durou cerca de cinco horas.

Além do incômodo, o encontro colocou em risco a vida de motoristas e pedestres que trafegavam pela via.

Com a chegada da PM, o evento foi dispersado. Agora, a polícia apura a identidade dos organizadores e participantes para que as devidas medidas legais sejam tomadas. A população cobra mais fiscalização e respeito às leis de trânsito.

