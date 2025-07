VÍDEO| Motociclista fica ferida após colidir com caminhão em Cachoeiro

Uma mulher ficou ferida após colidir a motocicleta que pilotava na traseira de um caminhão na Rua Siquiera Lima, em Cachoeiro, nesta quinta-feira (17).

De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, a vítima ficou caída no chão e precisou de atendimento médico e apresentava sangramento na região da cabeça.

O Serviço de Atendiento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a motociclista ao hospital da cidade. O estado de saúde atual não foi informado.

