VÍDEO | Obra de asfalto em Cachoeiro gera críticas antes da conclusão

Os moradores da localidade de Alto Moledo, no distrito de Itaóca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, estão criticando a obra da estrada conhecida como ‘Serra da Mata’, que liga a comunidade até o distrito de Soturno. Antes mesmo de ser concluído, o asfalto colocado na via está se soltando.

“A comunidade recebeu com grande expectativa a promessa de uma obra asfáltica de qualidade, que traria mais dignidade e segurança para os moradores e trabalhadores da região. No entanto, mesmo antes da conclusão total da pavimentação, já é possível observar falhas no asfalto, com trechos apresentando rachaduras e desgaste precoce”, disse um morador da região, que não quis se identificar.

A localidade de Alto Moledo tem um fluxo intenso de caminhões pesados, que transitam diariamente transportando matérias-primas extraídas da própria região. “Por conta disso, a qualidade da pavimentação é essencial para suportar esse tipo de carga, garantindo a durabilidade da obra e a segurança no tráfego”, pontua.

Segundo ele, a comunidade não faz uma crítica, mas um apelo para que as falhas identificadas sejam revistas e corrigidas a tempo. “Confiamos na competência da gestão e acreditamos que esse contratempo será tratado com a devida atenção e compromisso com o bem-estar da população”, completa.

O que diz a Prefeitura?

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cachoeiro, que disse que a obra ainda está em andamento e que as camadas estão sendo feitas corretamente.

Além disso, ressaltou ainda que a obra será entregue para a população na próxima quinta-feira (24).

