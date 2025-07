VÍDEO | Ônibus perde controle e atinge residência em Cachoeiro

O AQUINOTÍCIAS tentou contato com a empresa, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. O espaço segue aberto.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o morador da residência contou que se preparava para ir trabalhar e que, por pouco, o veículo não atingiu o quarto do casal, onde sua esposa estava deitada, passando mal. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um ônibus perdeu o controle enquanto descia um morro no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última terça-feira (22), e atingiu uma residência.

