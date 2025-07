VÍDEO | PM apreende menor com crack e dinheiro em Guaçuí

Um adolescente foi apreendido na última segunda-feira (21) no bairro Lagoa, em Guaçuí, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, o menor foi visto saindo de uma residência aparentemente desabitada, segurando uma chave e fechando o portão. Ao notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Com ele, os militares encontraram R$ 120 em notas trocadas. Já no interior do imóvel, a equipe localizou uma porção esfarelada de crack sobre uma mesa. Acima do tanque, foi encontrada uma pedra média da mesma substância, além de outras 50 pedras fracionadas e embaladas individualmente.

Os policiais também apreenderam uma balança de precisão e uma sacola com material para embalo da droga. A mesa apresentava resquícios do entorpecente, indicando que o local era utilizado para preparo e fracionamento da substância.

O adolescente alegou não morar no imóvel e não soube explicar por que estava ali. Ele já havia sido apreendido em junho deste ano, também por envolvimento com drogas.

O menor foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.