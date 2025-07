VÍDEO | PM é preso após agredir cachorro em São Mateus; imagens fortes

Um soldado da Polícia Militar foi preso após ser flagrado agredindo um cachorro, em São Mateus, no último sábado (12).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após uma denúncia de que um cachorro estaria sofrendo maus-tratos; no entanto o suspeito negou que o caso teria acontecido. Ele contou que o animal teria se envolvido em uma briga com outros cães na rua.

Contudo, vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as agressões. Ele foi levado à Delegacia de São Mateus.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por maus-tratos contra o cão. Já o animal foi resgatado e está agora sob os cuidados de uma ONG.

