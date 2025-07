VÍDEO | PM encontra submetralhadora no bairro Valão em Cachoeiro

Segundo a PM, no tambor foram encontrados um carregador com capacidade para 30 munições de calibre .40 e 15 munições.

A Polícia Militar encontrou uma submetralhadora enterrada dentro de um tambor em uma área de pasto, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim , na última segunda-feira (21).

