VÍDEO | Polícia Civil deflagra operação Força Total em Sooretama

Até o momento, a operação prendeu oito pessoas e localizaram armas de fogo. As diligências continuam em andamento, com equipes ainda em campo para o cumprimento das ordens judiciais.

A ação mobilizou dez equipes compostas por mais de 50 policiais civis, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados a investigações em andamento na região.

A ação contou com o apoio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e da aeronave Harpia, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), pela 16ª Delegacia Regional de Linhares e a DP de Sooretama, deflagrou a operação ‘Força Total’ nesta sexta (25), em Sooretama.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui