VÍDEO | Saltadora de penhasco sofre queda assustadora; confira

Uma saltadora de penhasco sofreu uma terrível queda enquanto treinava para uma competição em Polignano a Mare (Itália).

No vídeo, divulgado na rede social, Molly Carlson, de 22 anos, aparece correndo em cima de um trampolim, quando, ao tentar pegar impulso, escorrega na borda da plataforma, que tem cerca de 22 metros.

Ela teve ferimentos leves e, apesar do imprevisto, ela conseguiu se virar durante a queda e cair de pé na água.

Por conta do ocorrido, a saltadora não pode mais participar do Red Bull Cliff Diving World Series. “O momento mais assustador da minha vida”, escreveu Molly ao compartilhar o vídeo do acidente no seu perfil no Instagram.

Veja vídeo