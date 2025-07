VÍDEO | Tufão na China faz criança "voar"

Segundo o centro meteorológico da China , as chuvas devem se intensificar ainda mais até segunda-feira (21). Há riscos de novos alagamentos, desabamentos e deslizamentos de terra nas regiões atingidas.

Moradores das áreas afetadas disseram ter vivido momentos de puro pânico. Muitos ficaram ilhados ou buscaram refúgio de última hora. A força do vento quebrou janelas, destelhou casas e arrancou árvores.

Para lidar com o desastre, o governo chinês intensificou os trabalhos de socorro. A Sede Estatal de Controle de Inundações anunciou a elevação da resposta emergencial para o nível máximo.

As regiões de Hainan e Guangdong foram duramente atingidas pelos efeitos do tufão Whipha . Ventos violentos, chuvas torrenciais e alagamentos colocaram cidades inteiras em estado de emergência.

As imagens mais chocantes mostram o momento em que uma criança é erguida pelo vento . Rapidamente, populares correram e conseguiram segurá-la, evitando uma tragédia. O episódio gerou grande repercussão online.

Nas ruas, a força do tufão na China dificultou a locomoção. Pessoas tentavam caminhar, mas eram facilmente desequilibradas. Muitos se agarraram a postes e grades para evitar serem arrastados.

Diante da intensidade do fenômeno, Hong Kong ativou o sinal de furacão T10 , o mais alto de sua escala. Aulas foram suspensas, serviços interrompidos e moradores orientados a permanecer em casa até novo aviso.

O tufão Whipha , que atingiu a China no último domingo (20), provocou cenas de desespero. Em um vídeo, uma criança é vista sendo levada pelo vento . A força da tempestade surpreendeu moradores e internautas.

