VÍDEO | Veículo sai da pista após colidir com vaca em Muqui

Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (17) na ES-393, rodovia que liga os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Muqui, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com as primeiras informações, um carro de passeio colidiu contra uma vaca que estava solta na pista. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo caiu em um barranco às margens da rodovia.

Ainda não há confirmação oficial sobre o número de ocupantes do carro nem o estado de saúde dos envolvidos.