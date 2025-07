Vila Velha abre inscrições para Conferência da Pessoa Idosa 2025

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Vila Velha (Comddip) abriram as inscrições, até o dia 9 de julho, para 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Vila Velha. A ação tem a temática “Envelhecimento multicultural e democracia: urgência por equidade, direitos e participação”.

A Conferência acontecerá no dia 11 de julho, das 8h às 17h, no Centro Pastoral da Paróquia Nossa Senhora da Glória, no bairro da Glória.

As inscrições podem ser feitas de duas formas: on-line ou presencial, nos seguintes locais: Centro de Convivência do Idoso de Cocal, Centro de Convivência do Idoso da Praia da Costa, Fundação Carmem Lucia (Barra do Jucu) e Paróquia Nossa Senhora da Glória.

Os participantes serão divididos em cinco grupos de trabalhos

1. Financiamento para a ampliação e garantia dos direitos sociais.

2. Fortalecimento de políticas para proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa.

3. Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa.

4. Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices.

5. Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do Estado brasileiro.