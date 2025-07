Vítima fica gravemente ferida em acidente na BR-101, em Anchieta

Uma pessoa ficou gravemente ferida após um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (21), na BR-101, em Anchieta.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias,o acidente envolveu um veículo de passeio que saiu da pista.

Equipes da Ecovias foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Apesar da gravidade dos ferimentos da vítima, não houve necessidade de interdição da via. O tráfego segue fluindo normalmente no trecho.

As causas do acidente ainda serão apuradas.