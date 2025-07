Vitor Fernandes e Carreiro & Capataz agitam a noite de sábado da ExpoKennedy

A 26ª ExpoKennedy 2025 promete uma das noites mais emocionantes neste sábado (12) com duas atrações de peso no palco principal: o fenômeno do piseiro Vitor Fernandes e a consagrada dupla sertaneja Carreiro & Capataz. Os artistas estão programados para subir ao palco a partir das 23h, logo após o tradicional rodeio, que já é marca registrada do evento.

Conhecido por hits como “Acaso” e “Vou falar que não quero”, Vitor Fernandes é um dos nomes mais populares da nova geração da música nordestina. Já Carreiro & Capataz trazem a força do sertanejo raiz com sucessos que conquistam fãs em todo o Brasil, como “Prefácio” e “Coração Apaixonado”. A combinação das duas atrações promete atrair um grande público e transformar a noite em um espetáculo memorável.

Além dos shows, a ExpoKennedy segue com uma programação diversificada voltada à valorização do agronegócio e ao lazer da população. O evento oferece parque de diversões, ampla praça de alimentação e o tradicional Concurso Leiteiro, que homenageia os produtores rurais do município e destaca a força do setor agropecuário local.

O Parque de Exposições, totalmente revitalizado para esta edição, recebeu melhorias como novo calçamento, asfaltamento, reforço na iluminação e adaptações que garantem conforto, acessibilidade e segurança. Para a tranquilidade do público, a Prefeitura estruturou um esquema de segurança robusto com apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, segurança privada e videomonitoramento em tempo real.

A Secretaria Municipal de Saúde também está presente com uma base exclusiva de atendimento emergencial dentro do parque, garantindo suporte rápido em casos de necessidade.

Confira a programação deste sábado e domingo

SÁBADO 12/07

Concurso Leiteiro

07h –Quarta Ordenha

17h – Quinta Ordenha

10h – Prova de Laço Campista

11h – Abertura Praça de Alimentação

11h – Abertura Parque de Diversões

20h – Rodeio

23h – Show com Carreiro e Capataz

01h – Show com Vitor Fernandes

DOMINGO 13/07

Concurso Leiteiro

07h – Sexta Ordenha

10h – Premiação

10h – Prova de Laço Campista

10h – Copa de Marcha Mangalarga Marchador

11h – Abertura Praça de Alimentação

11h – Abertura Parque de Diversões

20h – Rodeio

21h30min – Show com Thifany Boleli

00h – Show com Edson e Hudson