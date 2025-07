Vitória recebe Fórum Capixaba com foco em segurança pública

O Espírito Santo sediará, na sexta-feira (11), o Fórum Capixaba de Segurança Pública, evento que reunirá lideranças políticas e especialistas na área, a partir das 8 horas, no Centro de Convenções de Vitória.

Entre os nomes confirmados está o governador Renato Casagrande (PSB), além de parlamentares federais com atuação na área de segurança, como o deputado federal licenciado e atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL-SP).

A iniciativa é do deputado federal Da Vitória (Progressistas-ES), que também preside o diretório estadual do partido. O parlamentar articula o evento como espaço de debate sobre políticas públicas voltadas ao combate à violência, à valorização das forças de segurança e à integração entre os entes federativos.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Os interessados podem se inscrever pelo link: https://shre.ink/Forum-Capixaba-de-Seguranca-Publica.

