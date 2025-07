Zé Felipe e Ana Castela estão namorando? Confira se é verdade ou fake

Um novo casal pode estar surgindo no mundo sertanejo. Zé Felipe e Ana Castela foram vistos juntos em um passeio pela Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, na última terça-feira (29). A informação foi revelada pelo portal LeoDias, que ainda divulgou uma foto exclusiva dos dois caminhando lado a lado no parque. A imagem, rapidamente compartilhada nas redes sociais, reacendeu rumores sobre um possível relacionamento entre os cantores.

Proximidade entre os dois não estaria sendo escondida

Pessoas que estavam no parque relataram que Zé Felipe e Ana Castela estavam descontraídos, sorrindo e não se importando com olhares curiosos. Segundo a publicação, a aproximação entre eles é evidente e os dois não demonstraram intenção de manter sigilo. O comportamento natural e espontâneo chamou a atenção do público e levantou suspeitas de que o romance pode ser real.

Viagem aos EUA

Embora tenham sido vistos juntos na Disney, a boiadeira Ana Castela teria chegado aos Estados Unidos alguns dias antes de Zé Felipe embarcar para o país. Além disso, essa informação sugere que os dois viajaram separadamente, o que inicialmente afastaria qualquer suspeita.

Clique dos dois cantores aumenta rumores na internet

A imagem publicada pelo site mostra Zé Felipe e Ana Castela caminhando juntos de maneira informal. Ambos vestem roupas simples e parecem à vontade um com o outro. Apesar de não haver demonstrações explícitas de afeto, o simples fato de estarem juntos em um ambiente turístico já foi suficiente para gerar comentários. Internautas especulam sobre o início de um novo casal.

Fãs reagem com surpresa e dividem opiniões nas redes

A internet rapidamente reagiu à notícia. Assim, alguns fãs apoiaram a possível união, alegando que os dois têm química e combinam. Outros, no entanto, mostraram surpresa, principalmente por conta da recente separação de Zé Felipe com Virginia Fonseca. O nome dos artistas ficou entre os tópicos mais buscados no Google e nos trends do X (antigo Twitter).

Nenhuma confirmação oficial

Entretanto, até o momento, nem Zé Felipe nem Ana Castela se pronunciaram sobre os rumores. As assessorias de imprensa de ambos os cantores também não emitiram notas oficiais. Diante do silêncio, a curiosidade do público cresce, e os holofotes seguem voltados para qualquer novo passo dos dois sertanejos. A dúvida que fica: será apenas amizade ou um novo amor no ar?