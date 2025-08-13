A revolução da gestão de resíduos no Espírito Santo

Já parou pra pensar em quanto lixo você joga fora todo dia? E para onde ele vai? Neste episódio do podcast Sustentabilidade Brasil vamos mergulhar no tema que é mais do que uma questão de curiosidade — é sobre o impacto do nosso dia a dia no planeta. Para dar uma ideia da dimensão do problema, no Brasil, cada pessoa produz, em média, cerca de 1 kg de lixo por dia, o que dá um total impressionante de 224 mil a 270 mil toneladas diárias no país, segundo dados de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mundo, a conta é ainda mais chocante: são mais de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano, ou seja, cerca de 1,2 kg por pessoa diariamente.

Para falar sobre o assunto, convidamos a presidente do Instituto Marca Ambiental, Mirela Souto. Ela conversou com o professor e especialista em sustentabilidade e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), César Albenes, e com a jornalista Fernanda Zandonadi sobre gestão de resíduos, educação ambiental e os desafios da sustentabilidade no Brasil. A entrevista marcou as comemorações pelos 30 anos da Marca Ambiental e trouxe a trajetória da empresa, pioneira no combate aos lixões e na promoção de ações socioambientais.

Fundada em 1995, a empresa implantou o primeiro aterro sanitário privado do Espírito Santo, enfrentando na época o desafio de licenciar um empreendimento inovador em um cenário em que cerca de 40% dos municípios brasileiros ainda utilizavam lixões — percentual que, segundo Mirela, permanece praticamente inalterado. A Marca Ambiental se consolidou como referência na destinação correta de resíduos, expandindo sua atuação para o Nordeste e implementando o modelo de consórcio privado para centralizar a gestão de resíduos de diversos municípios.

O Instituto Marca Ambiental, criado em 2006, surgiu com foco em incubar startups de reciclagem, como iniciativas voltadas ao reaproveitamento de garrafas de plástico e óleo de cozinha. O instituto se reinventou em 2023, passando a priorizar projetos de educação, cultura e esportes. Entre as ações, destaca-se o programa de visitas ao aterro sanitário, que recebe cerca de duas escolas por semana e impacta mais de mil pessoas por ano, além de projetos como o dicionário ecológico e atividades culturais no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica.

A presidente também ressaltou a conexão do trabalho da Marca Ambiental com os ODS da ONU, especialmente os de educação (ODS 4), cidades sustentáveis (ODS 11) e consumo responsável (ODS 12). Mirela defendeu a economia circular, a responsabilidade compartilhada e a redução da obsolescência programada e das embalagens descartáveis. Demonstrou ainda preocupação com a poluição por microplásticos e reforçou a necessidade de ações coletivas, sobretudo diante da COP30, que será realizada em Belém, em novembro deste ano.

Com um tom otimista, Mirela destacou a importância de políticas públicas e da adesão de gestores municipais à Agenda 2030. Citou o Espírito Santo como exemplo a ser seguido, com iniciativas como aterros regionalizados, e incentivou a população a repensar hábitos de consumo e apoiar a coleta seletiva, que, apesar de avanços em Vitória, ainda enfrenta desafios de custo e adesão no país.

O episódio encerrou com um convite à participação de empresas, governos e cidadãos na construção de um futuro sustentável. Interessados em conhecer o trabalho da Marca Ambiental podem agendar visitas ao aterro sanitário pelo site da empresa.

Assuntos do episódio:

00:00 – Abertura e apresentação dos participantes.

01:21 – História da empresa e combate aos lixões desde 1995.

02:01 – Criação do primeiro aterro privado do ES e desafios de licenciamento.

05:07 – Modelo de negócios e reciclagem.

06:03 – Criação do Instituto Marca e projetos de reaproveitamento.

08:44 – Reestruturação pós-pandemia com foco em ecoindústrias.

10:03 – Funcionamento do aterro e classificação de resíduos.

15:03 – Geração de energia a partir de gases.

17:13 – Coleta seletiva: avanços e desafios.

19:55 – Economia circular e responsabilidade do consumidor.

22:29 – Logística reversa e combate à obsolescência programada.

27:03 – Produção de resíduos e reciclagem no Brasil.

35:01 – Microplásticos e impactos ambientais.

36:55 – Expectativas para a COP30.

39:00 – Educação ambiental com visitas ao aterro.

44:45 – Retomada do Instituto e novos projetos culturais e esportivos.

50:06 – Contribuições para os ODS da ONU.

57:26 – Convite a prefeitos para aderirem à Agenda 2030.

1:03:28 – Importância de ações individuais e coletivas.