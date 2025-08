Acidente em rodovia deixa oito mortos

Oito pessoas morreram e duas ficaram feridas após um acidente na BR-491. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato ocorreu, neste domingo (4), na cidade de Guaxupé, no Sul de Minas.

No total, três veículos se envolveram no acidente. Uma motocicleta, um carro, modelo GM Vectra, e um Fiat Palio Weekend bateram, na altura do Motel Huston.

Constatou-se óbitos dos dois ocupantes da motocicleta, dos dois passageiros do Palio e de quatro ocupantes do Vectra.

BR-491

A BR-491 é uma rodovia federal brasileira que percorre o estado de Minas Gerais, desempenhando um papel importante na logística regional. Com 263,6 km de extensão, ela é totalmente pavimentada, apresentando predominância de pista simples, mas com alguns trechos duplicados, especialmente próximos a centros urbanos ou áreas de maior fluxo de veículos.

Essa rodovia tem grande relevância para o escoamento da produção agrícola e industrial da região, ligando cidades importantes como Varginha, Alfenas, Guaxupé, e Itajubá, além de integrar-se a outras rodovias estratégicas do estado. Sua modernização e manutenção são demandas frequentes entre motoristas, moradores e autoridades locais, principalmente devido ao aumento no volume de tráfego nos últimos anos.