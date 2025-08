Acidente entre carretas em Vargem Alta deixa um ferido e causa transtornos

Um motorista ficou ferido após uma colisão envolvendo dois caminhões na região da Gávea, em Vargem Alta. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital. O estado de saúde não foi informado.

De acordo com testemunhas, um bitrem apresentou falha mecânica e permaneceu parado na pista sem qualquer tipo de sinalização. Ao tentar desviar do veículo, um caminhão que transportava oxigênio acabou colidindo de frente com uma carreta que trafegava no sentido oposto e invadiu a contramão.

A Polícia Militar esteve no local para controlar o tráfego, que ficou lento após o acidente. Ainda segundo relatos, a sinalização só foi instalada depois da colisão.

O caso reforça a importância da sinalização preventiva em situações de risco, especialmente em vias movimentadas e com pouca visibilidade.