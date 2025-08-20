Segurança

AGORA! Acidente envolvendo moto e carro causa transtornos na Aristides Campos

O estado de saúde dos envolvidos não foi confirmado.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro causou transtornos na Avenida Aristides Campos, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (20). Na motocicleta estavam o piloto e uma mulher.

De acordo com pessoas que passavam pelo local, a mulher sofreu um ferimento grave em um dos dedos da mão e precisou ser amparada.

Ainda segundo relatos, o motorista do carro realizava uma manobra quando a motocicleta colidiu contra a lateral do veículo. O piloto caiu no chão e a garupa foi arremessada alguns metros à frente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros. O estado de saúde dos envolvidos não foi confirmado.

Foto: Redes Sociais

Assuntos:

AcidentesCachoeiro de Itapemirim

