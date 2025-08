Alegre: homem é preso e PM se surpreende com o que ele carregava; veja o que aconteceu

O homem confessou que havia pegado os entorpecentes em Cachoeiro de Itapemirim e que os entregaria em São José do Calçado. Pelo transporte, receberia R$ 350. A motocicleta foi apreendida.

Um homem de 29 anos foi detido por tráfico de drogas na noite da última sexta-feira (1º) no bairro Pavuna, em Alegre . A ação foi realizada por policiais militares do 3º Batalhão durante patrulhamento na BR-482.

