Anchieta abre inscrições para Concurso Cultural “Segurança nas Palavras”

Estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Concurso Cultural “Segurança nas Palavras”, uma iniciativa das Secretarias Municipais de Saúde e Educação que mobiliza estudantes em torno do tema “Saúde e Segurança do Trabalho”. A ação marca o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, comemorado em 10 de outubro, conforme a Lei Federal 12.645/2012.



O período de inscrição vai até o dia 8 de agosto, e os alunos interessados devem procurar o professor, coordenador ou pedagogo responsável na escola para garantir sua participação. A inscrição é feita por meio do preenchimento da Lista de Inscritos, e o aluno receberá um código que deverá ser utilizado na elaboração da frase ou período composto — sem a identificação nominal do autor.



Neste ano, os participantes deverão criar uma frase ou período com até cinco linhas abordando o tema da “Saúde e Segurança do Trabalho”. Os trabalhos devem ser entregues à escola entre os dias 11 e 19 de agosto, e o prazo final para que os envelopes com os materiais sejam encaminhados à Casa do Professor é até o dia 29 de agosto.



As melhores frases serão escolhidas por uma comissão julgadora e os autores receberão os seguintes prêmios:

1º lugar – Tablet Android

2º lugar – Leitor de livros digitais

3º lugar – Fone de ouvido



O resultado será divulgado em 30 de setembro, e a premiação será entregue nas escolas no dia 10 de outubro. Mais informações podem ser obtidas com a equipe da Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) pelo número (28) 99278-4091.