Apenas R$ 10! Semana do Cinema em Cachoeiro tem ingresso com preço baratinho

cine marape
Crédito da Foto: Imagem Ilustrativa | Reprodução Internet

Em Cachoeiro, na Semana do Cinema o preço dos ingressos é o grande atrativo. Isso porque, de 28 de agosto a 3 de setembro, o público poderá curtir filmes da programação por apenas R$ 10.

Assim, quem curte poderá aproveitar os longas em cartaz nas salas do Cine Unimed, localizado no Shopping Sul e no Cine Ritz, que fica no Perim Center. Além disso, haverá também, combos, de pipoca e bebidas, com preços especiais.

A Semana do Cinema tem o objetivo de democratizar o acesso e é uma parceria entre a Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fenec).

A iniciativa conta com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

