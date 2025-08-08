Arlindo Cruz morreu! Morte do cantor causa comoção nacional

O cantor, compositor e multi-instrumentista, Arlindo Cruz, considerado um dos maiores nomes do samba brasileiro, morreu, aos 66 anos, no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A morte de Arlindo Cruz foi confirmada nesta sexta-feira (8) por sua esposa, Babi Cruz.

O artista estava afastado dos palcos desde março de 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em casa. Desde então, convivia com as sequelas da doença e enfrentou diversas internações ao longo dos últimos anos.

Internação e complicações de saúde

O AVC ocorrido em 2017 manteve Arlindo internado por cerca de um ano e meio. Mesmo após o tratamento, o músico permaneceu com limitações físicas e de comunicação, o que o impediu de retomar a carreira. Durante esse período, recebeu cuidados constantes da família e da equipe médica, além do carinho de fãs e colegas de profissão.

Legado no samba brasileiro

Arlindo Cruz foi responsável por marcar gerações com composições que se tornaram clássicos do gênero, acumulando parcerias com nomes como Zeca Pagodinho, Sombrinha e Fundo de Quintal. Sua trajetória, que começou nos anos 1980, ajudou a modernizar o samba sem perder a essência tradicional do ritmo.