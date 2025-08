Atenção! Carreta tomba e interdita a BR-101 em Atílio Vivácqua

Até o momento, não há informações sobre feridos. A interdição deve permanecer até a liberação completa da via.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para controlar o tráfego e organizar o desvio do fluxo de veículos.

Um acidente envolvendo um caminhão interditou totalmente a BR-101, no km 428, em Atílio Vivácqua , na manhã desta sexta-feira (1º). O veículo tombou e bloqueou os dois sentidos da pista, causando interdição no trecho.

