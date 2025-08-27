Cidades

Atenção! Não programe nada para esta quarta-feira sem conferir a previsão do tempo

Foto: BRK

A previsão do tempo para esta quarta-feira (27) em Cachoeiro de Itapemirim é de sol predominante, com céu totalmente limpo e sem previsão de chuva.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima deve ficar em 16°C, enquanto a máxima pode alcançar 28°C.

O tempo permanecerá estável durante toda a noite, com céu aberto e sem nuvens. Os ventos sopram do leste-sudeste a uma velocidade média de 7 km/h. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 88%.

