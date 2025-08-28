Cachoeiro: BRK é multada em R$ 650 mil após despejar esgoto no Rio Itapemirim

A concessionária BRK Ambiental foi multada em mais de meio milhão de reais após despejar esgoto sem tratamento no Rio Itapemirim. No total, foram duas multas: uma aplicada pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), no valor de R$ 150 mil, e a outra aplicada pela Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeiro, no valor de R$ 500 mil.

De acordo com a Agersa, embora a BRK esteja tentando solucionar o problema, na tarde desta quinta-feira (28), a equipe técnica da agência reguladora confirmou a continuidade do despejo de esgoto no rio. Dessa forma, uma nova multa deve se aplicada.

“A concessionária BRK Ambiental vem praticando um crime ambiental grave no município, ao despejar esgoto sem tratamento no Rio Itapemirim há 10 dias. Nos quatro primeiros dias da ocorrência, todo o esgoto da cidade chegou a ser lançado diretamente no rio, sem qualquer tratamento”, afirmou a Agersa por meio de nota.

Durante a fiscalização, foi constatado que a BRK sequer possui um plano de contingência para situações como esta. Em razão disso, a multa foi aplicada. O IEMA também aplicou penalidade no montante de R$ 500 mil.

A Agersa também informou que vai acionar o Procon Municipal para uma ação conjunta, de modo que os consumidores tenham desconto na fatura de água e esgoto proporcional aos dias em que o serviço de tratamento não foi prestado.

Atualmente, a concessionária fatura aproximadamente R$ 6 milhões por mês somente para o tratamento de esgoto.