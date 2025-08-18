Segurança

Cachoeiro: suspeito de tráfico é preso durante ação da PM

Durante a abordagem, os policiais realizaram buscas na casa e localizaram porções de drogas e materiais utilizados no preparo dos entorpecentes.

Foto: Divulgação PMES

Um homem foi preso no último domingo (17) pela Polícia Militar, no bairro Parque das Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele é suspeito de armazenar e preparar drogas para comercialização.

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações do Serviço de Inteligência, por meio do Disque-Denúncia 181, indicando a atuação do suspeito em uma residência na Avenida Jones dos Santos Neves. No local, os militares flagraram o homem fazendo uso de maconha no quintal do imóvel.

Durante a abordagem, os policiais realizaram buscas na casa e localizaram porções de drogas e materiais utilizados no preparo dos entorpecentes. Entre os itens apreendidos estavam uma porção de maconha, duas pedras de crack, uma porção de cocaína, uma balança de precisão, um celular e substâncias químicas utilizadas para mistura da cocaína, como cafeína, ácido bórico e dolomita.

O material foi recolhido e o suspeito conduzido à delegacia para as medidas cabíveis.

