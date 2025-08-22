"Cadê a Ana Clara?" Tutora clama por informações de cachorra que sumiu em Cachoeiro

A tutora Sandra Targa busca informações sobre sua cachorrinha, Ana Clara, que desapareceu no último dia 8 de agosto, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

Sandra conta que Ana Clara é muito dócil e saiu de casa enquanto um dos moradores guardava a moto na garagem, deixando o portão aberto.

A maior preocupação, segundo Sandra, é que Ana Clara não tinha o hábito de sair às ruas, o que pode ter feito com que se perdesse ao tentar retornar para casa.

Qualquer informação sobre o paradeiro da cachorra pode ser enviada diretamente para Sandra pelo telefone: (28) 99258-9095.