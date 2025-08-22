Pets

"Cadê a Ana Clara?" Tutora clama por informações de cachorra que sumiu em Cachoeiro

A maior preocupação, segundo Sandra, é que Ana Clara não tinha o hábito de sair às ruas

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Arquivo pessoal

A tutora Sandra Targa busca informações sobre sua cachorrinha, Ana Clara, que desapareceu no último dia 8 de agosto, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

Sandra conta que Ana Clara é muito dócil e saiu de casa enquanto um dos moradores guardava a moto na garagem, deixando o portão aberto.

Leia também: Diferente! Drogaria oferece mix de produtos, de medicamentos a mercado em Cachoeiro

A maior preocupação, segundo Sandra, é que Ana Clara não tinha o hábito de sair às ruas, o que pode ter feito com que se perdesse ao tentar retornar para casa.

Qualquer informação sobre o paradeiro da cachorra pode ser enviada diretamente para Sandra pelo telefone: (28) 99258-9095.

Ana Clara – Arquivo Pessoal

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimDesaparecidos

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por