Cantor Nattan expõe pessoa com nanismo em show e é denunciado ao MP
Em um vídeo que circula nas redes sociais, o artista aparece oferecendo R$ 1 mil para que um homem da plateia beijasse uma mulher com nanismo
O cantor Nattan virou alvo de críticas após uma atitude considerada capacitista durante um show realizado no último sábado (2), em Recife. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o artista aparece oferecendo R$ 1 mil para que um homem da plateia beijasse uma mulher com nanismo, colocada em cima de um caixote no palco.
A Associação Nanismo Brasil (Annabra) emitiu uma nota oficial condenando a atitude do cantor Nattan e afirmou que irá formalizar uma denúncia contra o artista. Para a entidade, o episódio não se trata apenas de uma exposição inadequada de uma mulher com deficiência, mas de um ato de escárnio público que fere toda a comunidade de pessoas com nanismo.
“A exposição da mulher com deficiência em um ato de escárnio público fere não apenas a vítima direta, mas toda a nossa comunidade”, diz o trecho da nota enviada pela associação ao portal g1.
Em um outro texto publicado nas redes sociais, a associação ainda ressalta:
“Não somos piada. Somos pessoas. O que aconteceu no palco de um show em São Lourenço da Mata (PE) não foi “brincadeira”, nem “entretenimento”. Foi capacitismo — e isso é crime. Durante a apresentação, o cantor Nattan ofereceu um pix para que uma mulher com nanismo fosse beijada por um cinegrafista, expondo publicamente sua condição e desrespeitando sua dignidade. A ANNABRA REPUDIA VEEMENTEMENTE esse tipo de atitude, que naturaliza o preconceito e transforma corpos em espetáculo”.
No Instagram do g1, Nattan publicou um comentário justificando que costuma chamar pessoas para se beijarem em seus shows e afirmou que também pagou R$ 1 mil para a mulher.
Veja vídeo
