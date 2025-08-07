Variedades

Cantor Nattan expõe pessoa com nanismo em show e é denunciado ao MP

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o artista aparece oferecendo R$ 1 mil para que um homem da plateia beijasse uma mulher com nanismo

Flavio Cirilo Flavio Cirilo

Foto: Reprodução | Rede social

O cantor Nattan virou alvo de críticas após uma atitude considerada capacitista durante um show realizado no último sábado (2), em Recife. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o artista aparece oferecendo R$ 1 mil para que um homem da plateia beijasse uma mulher com nanismo, colocada em cima de um caixote no palco.

A Associação Nanismo Brasil (Annabra) emitiu uma nota oficial condenando a atitude do cantor Nattan e afirmou que irá formalizar uma denúncia contra o artista. Para a entidade, o episódio não se trata apenas de uma exposição inadequada de uma mulher com deficiência, mas de um ato de escárnio público que fere toda a comunidade de pessoas com nanismo.

Leia também: O que é H. pylori? Conheça os sintomas e tratamento da doença do cantor Nattan

“A exposição da mulher com deficiência em um ato de escárnio público fere não apenas a vítima direta, mas toda a nossa comunidade”, diz o trecho da nota enviada pela associação ao portal g1.

Em um outro texto publicado nas redes sociais, a associação ainda ressalta:

“Não somos piada. Somos pessoas. O que aconteceu no palco de um show em São Lourenço da Mata (PE) não foi “brincadeira”, nem “entretenimento”. Foi capacitismo — e isso é crime. Durante a apresentação, o cantor Nattan ofereceu um pix para que uma mulher com nanismo fosse beijada por um cinegrafista, expondo publicamente sua condição e desrespeitando sua dignidade. A ANNABRA REPUDIA VEEMENTEMENTE esse tipo de atitude, que naturaliza o preconceito e transforma corpos em espetáculo”.

No Instagram do g1, Nattan publicou um comentário justificando que costuma chamar pessoas para se beijarem em seus shows e afirmou que também pagou R$ 1 mil para a mulher.

Veja vídeo

Vídeo: Reprodução | Instagram cantor Nattan

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Flavio Cirilo
Flavio Cirilo

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

[email protected]

Assuntos:

Variedades

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por