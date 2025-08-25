Carro despenca de "paredão" durante velório em Presidente Kennedy; vídeo

Um carro despencou de uma parede de contenção após o motorista esquecer de acionar o freio de mão durante um velório em Presidente Kennedy, nesta segunda-feira (25).

De acordo com informações obtidas no local, o motorista teria chegado para participar do velório do avô; no entanto, esqueceu de acionar o freio de mão e, momentos depois, o carro começou a se movimentar sozinho. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.