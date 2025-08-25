Segurança

Carro despenca de "paredão" durante velório em Presidente Kennedy; vídeo

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Foto: Redes Sociais

Um carro despencou de uma parede de contenção após o motorista esquecer de acionar o freio de mão durante um velório em Presidente Kennedy, nesta segunda-feira (25).

De acordo com informações obtidas no local, o motorista teria chegado para participar do velório do avô; no entanto, esqueceu de acionar o freio de mão e, momentos depois, o carro começou a se movimentar sozinho. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

VÍDEO: REDES SOCIAS

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

