Carta psicografada de Paulo Gustavo: veja o que diz sobre vida após a morte

Uma carta psicografada atribuída ao humorista Paulo Gustavo foi divulgada no canal “O Espiritualista”, no YouTube, em 15 de agosto de 2024.

O documento, segundo informações do canal, traz detalhes da suposta experiência espiritual do artista após a morte, abordando passagens pelo Umbral, região descrita por correntes espíritas como espaço de dor e purificação.

Reflexões e agradecimentos na mensagem psicografada

No texto, Paulo Gustavo inicia agradecendo a Deus, aos fãs, amigos e familiares pelos momentos compartilhados em vida. Também menciona mentores espirituais que, segundo ele, teriam oferecido amparo logo após o desencarne.

A mensagem ressalta o quão desafiadora é a despedida da vida terrena, marcada por dores, despedidas e lembranças que ficam. Para o comediante, esse momento exige coragem e abre espaço para um processo de evolução da alma.

Ele descreve a partida como uma experiência dolorosa, mas necessária. Na carta, afirma que cada adeus carrega sentimentos de perda e de vínculos que não puderam se desenvolver plenamente, reforçando a importância das relações humanas e da valorização da vida enquanto se tem tempo.

Morte como transição e não como fim

Um dos trechos mais emocionantes da psicografia destaca que, para Paulo Gustavo, a morte não deve ser vista como encerramento definitivo, mas como passagem para uma etapa mais elevada. Ele afirma sentir que cumpriu sua missão em vida e que a despedida foi apenas parte de um caminho maior, onde o amor segue existindo e conectando pessoas, mesmo após a separação física.

Segundo o relato, mesmo após a morte, o humorista garante que continua sentindo o afeto de quem o admirava, demonstrando que laços afetivos permanecem vivos no plano espiritual.

Revelações sobre o Umbral

O ponto mais polêmico da mensagem está na descrição de sua estadia no Umbral. O ator teria relatado dores intensas durante o período nesse local espiritual, marcado por sofrimento, mas também por aprendizado. Paulo Gustavo afirma que, em meio às dificuldades, pôde reencontrar sua essência de bondade e sinceridade, características que, segundo ele, sempre o acompanharam em vida.

De acordo com a carta, o sofrimento não foi um castigo, mas parte de um processo de evolução. Ele afirma que, nesse estágio, compreendeu melhor suas escolhas e desenvolveu maior clareza sobre a importância da espiritualidade.

Amor incondicional e ausência de julgamento

Outro ponto de destaque da psicografia é a visão espiritual inclusiva. Paulo Gustavo relata que nunca se sentiu condenado por Deus, inclusive em relação à sua identidade como homem homossexual. Ao contrário, afirma amor divino o envolveu, descrito como universal e sem distinções.

Esse relato reforça uma mensagem de acolhimento e respeito à diversidade, marcada pela ideia de que a espiritualidade não se baseia em julgamento, mas em amor incondicional.

Superação e aprendizado espiritual

Durante sua narrativa, o comediante menciona momentos de reflexão sobre sua vida terrena, erros e acertos. A psicografia descreve sua angústia diante de possibilidades que não pôde viver, mas também o desejo constante de aprender e evoluir.

Ele afirma ter sido resgatado do Umbral e conduzido a um espaço chamado “Morada do Sol”, descrito como uma colônia espiritual de paz, luz e acolhimento. Nesse novo ambiente, o humorista diz seguir sua evolução e auxiliar aqueles que necessitam de apoio no plano espiritual.

Uma mensagem de esperança e continuidade

A carta psicografada atribuída a Paulo Gustavo provocou debates entre fãs e seguidores da doutrina espírita. O relato mistura dor, reflexão e superação, mas marca-se principalmente por mensagens de amor, gratidão e esperança.

Mesmo após sua partida precoce em 2021, em decorrência da COVID-19. Para os admiradores, a suposta psicografia reforça a ideia de que Paulo Gustavo, além do legado artístico, deixou também uma mensagem espiritual de luz e evolução.