Casagrande defende protagonismo dos estados na COP30: "Estaremos presentes"

“Queremos uma COP da implementação e a participação dos estados é muito importante. Que tenhamos um documento que possa ser dos governadores em relação à implementação das INDCs no Brasil.”

A afirmação é do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, durante a 17ª reunião do Fórum Nacional de Governadores, realizada na quarta-feira (13), em Belém (PA). O encontro teve como pauta central a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), prevista para novembro na capital paraense.

Casagrande destacou que pretende levar à conferência a experiência capixaba e de outros estados, por meio do Consórcio Brasil Verde, e reforçou que o evento será importante “não só para o Brasil, mas para o mundo todo”. Ele também elogiou a estrutura que está sendo preparada em Belém, considerando-a “muito apropriada” para receber delegações internacionais.

“Deixo aqui reafirmado que nós estaremos presentes à COP30 em novembro para fazermos um excelente evento na Amazônia, que será importante não só para o Brasil, mas para o mundo todo”.

A reunião contou ainda com a presença do presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, e de representantes do Executivo de 22 estados. Corrêa do Lago ressaltou que os governadores têm papel fundamental para transformar em ações concretas as decisões assumidas nos encontros internacionais.

O governador anfitrião, Helder Barbalho, apresentou o andamento das obras e defendeu que a COP30 seja vista como oportunidade para o Brasil liderar o debate climático, reunindo representantes de 196 países em torno de soluções e políticas ambientais.

O posicionamento de Casagrande sinaliza uma estratégia de articulação política que vai além da representação estadual. Presidente do Consórcio Brasil Verde, que reúne governadores comprometidos com a pauta ambiental, Casagrande busca dar corpo a um documento conjunto que fortaleça a atuação dos estados no cenário internacional.

A defesa de uma “COP da implementação” também indica a busca por avançar dos debates teóricos para ações práticas, especialmente no cumprimento das iNDCs (sigla para Nationally Determined Contribution). ferramenta por meio da qual os países comunicam seus esforços para reduzir emissões.