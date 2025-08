Casal é encontrado morto após carro despencar de rampa em Venda Nova do Imigrante

Duas pessoas morreram após o carro cair de uma rampa de voo livre, conhecida como Morro do Filetti, em Venda Nova do Imigrante, nesta segunda-feira (4). De acordo com moradores da região, o casal estava com o veículo estacionado durante a madrugada, quando ele acabou descendo a ribanceira.

A Polícia Militar informou que foi acionada na manhã desta segunda-feira para verificar a ocorrência de um acidente com vítima fatal. No local, um caseiro contou que ouviu um barulho por volta das 2h da manhã; no entanto, não conseguiu identificar o que era por conta da escuridão. Assim que amanheceu, ele retornou ao local e encontrou o veículo.

Já o Corpo de Bombeiros informou que o carro encontrado estava bastante danificado e metros abaixo do paredão rochoso. A princípio, é possível afirmar que as vítimas podem ter sido ejetadas do veículo durante a queda.

O corpo do homem foi encontrado pelos policiais; contudo, o corpo da mulher foi localizado horas depois pelos bombeiros, no meio da vegetação.