Ciclista morre atropelado na BR-262, em Venda Nova do Imigrante
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante.
Um homem morreu após ser atropelado na última quinta-feira enquanto pedalava no km 104 da BR-262, em Venda Nova do Imigrante.
De acordo com relatos, ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui