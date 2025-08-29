Segurança

Ciclista morre atropelado na BR-262, em Venda Nova do Imigrante

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Street View

Um homem morreu após ser atropelado na última quinta-feira enquanto pedalava no km 104 da BR-262, em Venda Nova do Imigrante.

De acordo com relatos, ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

AcidentesAtropelamentoVenda Nova do Imigrante

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por