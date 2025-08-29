Ciclista morre atropelado na BR-262, em Venda Nova do Imigrante

Um homem morreu após ser atropelado na última quinta-feira enquanto pedalava no km 104 da BR-262, em Venda Nova do Imigrante.

De acordo com relatos, ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante.