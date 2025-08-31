Cinco internos morrem durante incêndio em clínica de reabilitação

Um incêndio em clínica de recuperação no Paranoá, no Distrito Federal, deixou cinco homens mortos e 11 pessoas intoxicadas na madrugada deste domingo (31). O local, identificado como Instituto Terapêutico Liberte-se, atendia dependentes químicos.

Internos ficaram trancados durante as chamas

Segundo testemunhas, os internos ficaram trancados enquanto o incêndio consumia a clínica. As vítimas não conseguiram sair a tempo, o que agravou o número de mortos e feridos.

Atendimento das equipes de resgate

Os bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência. Eles socorreram 11 sobreviventes com intoxicação por fumaça e os levaram para hospitais da região.

Suspeita de clínica clandestina

A Polícia Civil do DF investiga se o espaço funcionava de forma irregular, sendo caracterizado como clínica clandestina. Documentos e registros de autorização estão sendo apurados.

Condições de segurança questionadas

Moradores da região relataram que o imóvel não apresentava saídas de emergência adequadas. A ausência de protocolos de segurança contra incêndio em clínicas de reabilitação está entre os pontos investigados.

Número de vítimas pode aumentar

As autoridades não descartam a possibilidade de o número de vítimas aumentar, já que alguns internos permanecem em estado grave devido à inalação de fumaça.

Histórico do local

O Instituto Terapêutico Liberte-se já havia sido alvo de denúncias por familiares de pacientes, que questionavam as condições de atendimento e a estrutura da unidade.

Autoridades acompanham o caso

O governo do Distrito Federal informou que acompanha as investigações e reforçou que atuará na fiscalização de clínicas de tratamento para dependentes químicos, especialmente as que possam funcionar sem alvará.