Cinco internos morrem durante incêndio em clínica de reabilitação

O local, identificado como Instituto Terapêutico Liberte-se, atendia dependentes químicos.

Foto: Redes Sociais

Um incêndio em clínica de recuperação no Paranoá, no Distrito Federal, deixou cinco homens mortos e 11 pessoas intoxicadas na madrugada deste domingo (31). O local, identificado como Instituto Terapêutico Liberte-se, atendia dependentes químicos.

Internos ficaram trancados durante as chamas

Segundo testemunhas, os internos ficaram trancados enquanto o incêndio consumia a clínica. As vítimas não conseguiram sair a tempo, o que agravou o número de mortos e feridos.

Atendimento das equipes de resgate

Os bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência. Eles socorreram 11 sobreviventes com intoxicação por fumaça e os levaram para hospitais da região.

Suspeita de clínica clandestina

A Polícia Civil do DF investiga se o espaço funcionava de forma irregular, sendo caracterizado como clínica clandestina. Documentos e registros de autorização estão sendo apurados.

Condições de segurança questionadas

Moradores da região relataram que o imóvel não apresentava saídas de emergência adequadas. A ausência de protocolos de segurança contra incêndio em clínicas de reabilitação está entre os pontos investigados.

Número de vítimas pode aumentar

As autoridades não descartam a possibilidade de o número de vítimas aumentar, já que alguns internos permanecem em estado grave devido à inalação de fumaça.

Histórico do local

O Instituto Terapêutico Liberte-se já havia sido alvo de denúncias por familiares de pacientes, que questionavam as condições de atendimento e a estrutura da unidade.

Autoridades acompanham o caso

O governo do Distrito Federal informou que acompanha as investigações e reforçou que atuará na fiscalização de clínicas de tratamento para dependentes químicos, especialmente as que possam funcionar sem alvará.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

