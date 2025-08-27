COMDEMA discute políticas ambientais e novos projetos em Guaçuí

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) se reuniu na última segunda-feira (25), na Praça do Meio Ambiente, em Guaçuí, para discutir diversos temas relevantes relacionados à política ambiental do município.

Na pauta, foram apresentados e debatidos assuntos como a prestação de contas das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam). Inclusive, o grupo também abordou o licenciamento ambiental, reciclagem, organização da Mostra de Vídeos Curtas Ambiental. Além disso, o novo contrato em fase de celebração com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Guaçuí também foi pautado.

Também foi homologado o parecer emitido pela Comissão de Gestão do Fundo Ambiental, que aprovou a aquisição de bens e equipamentos destinados às atividades administrativas e operacionais da secretaria.

Segundo os conselheiros, o encontro representou mais um passo no fortalecimento do diálogo entre poder público e sociedade civil. Reforçando o papel do COMDEMA como espaço de participação democrática, acompanhamento e deliberação das ações ambientais no município.

“Essas reuniões garantem que todos os setores envolvidos tenham voz nas decisões sobre o meio ambiente de Guaçuí. O que fortalece a gestão compartilhada e a preservação dos nossos recursos naturais”, destacou o presidente do Conselho, Roberto Martins.

Contudo, participaram da reunião, além dos integrantes da Semmam, representantes das Secretarias de Obras e Agricultura e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Além da Loja Maçônica Alcy Ribeiro da Costa, da Associação Comercial, da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, além de convidados da comunidade.

Assim, o encontro foi encerrado com a definição de encaminhamentos para os próximos meses e o compromisso de ampliar a participação popular nas iniciativas ambientais promovidas em Guaçuí.