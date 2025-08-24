Crescimento profissional e valorização de talentos: a gente vê na Uniaves

A Uniaves, empresa do Grupo Pif Paf Alimentos no Espírito Santo, tem sido palco de histórias inspiradoras de crescimento profissional e valorização de talentos. Entre os exemplos estão Fabiane Avanci e Jedaiane de Oliveira, que encontraram na empresa oportunidades para transformar desafios em conquistas e fazer da carreira um caminho de aprendizado constante.

Fabiane Avanci ingressou na Uniaves em 2022 e vivenciou a integração da empresa com o Grupo Pif Paf Alimentos, ocorrida no ano anterior. O início foi marcado pela novidade e pela dimensão da empresa, com muitos colaboradores e processos para conhecer. “Eu observava atenta para aprender o máximo que conseguisse e cada experiência do dia a dia representava uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Com o tempo, fui entendendo o funcionamento da empresa e do grupo como um todo e qual era o meu papel nele. Todos os desafios contribuíram para fortalecer o espírito de equipe e também para o meu crescimento como profissional”, relata.

A oportunidade de participar de um processo seletivo interno representou um marco importante na sua trajetória. Inicialmente no setor administrativo, Fabiane concorreu a uma vaga em sua área de formação, a Engenharia de Produção, e conquistou a posição de Analista de Administração e Planejamento e Controle de Produção (PCP). “Foi muito gratificante ter a oportunidade de participar de um processo seletivo e ainda para a minha área de formação. Quando surgiu a chance de me candidatar para o PCP não hesitei. É muito bom perceber que a empresa realmente valoriza quem está dentro e dá espaço para a gente se desenvolver”, destaca. Para ela, o grande diferencial da Pif Paf Alimentos é justamente a quantidade de oportunidades, tanto na própria unidade quanto em outras do grupo, o que abre um leque de possibilidades para quem deseja crescer.

A trajetória de Jedaiane de Oliveira também ilustra o quanto a persistência, aliada ao reconhecimento interno, pode transformar vidas. Ela soma 11 anos de empresa e lembra dos desafios nesse início. “Quando fui contratada como Monitora, meu filho Miguel ainda era pequeno e tive que me empenhar muito para conciliar a maternidade com o trabalho”, conta.

Ao longo dos anos, Jedaiane teve diferentes oportunidades, passando por diversas funções. Sempre que surgiam desafios, ela aceitava com coragem, mesmo diante das inseguranças. “Passei por diferentes setores e aprendi muito em cada um deles. Este ano, passei por uma seleção interna e fui promovida como Supervisora de Produção. Isso demonstra como vale a pena acreditar em nós mesmos. para conquistar o que desejamos”, afirma.

Mãe solo, Jedaiane ressalta que sua trajetória também é marcada pela força e pela dedicação à família. “Tudo é por minha conta, desde os cuidados com a saúde até a educação do meu filho. Já ficamos separados por um tempo, mas hoje ele mora comigo e isso me dá ainda mais motivação para seguir em frente. Meu conselho é nunca desistir: nós podemos sim, nós somos capazes”, completa.

Valorizando talentos

Camila de Lacerda Batalha, Analista de Atração e Seleção da Pif Paf Alimentos, confirma que trajetórias como as de Fabiane e Jedaiane são recorrentes na empresa. Segundo ela, os processos seletivos internos são conduzidos com total transparência, promovendo igualdade de oportunidades e valorizando os talentos que já fazem parte da equipe. As vagas são amplamente divulgadas nos canais internos de comunicação e os critérios de seleção levam em conta requisitos técnicos da vaga, desempenho atual do colaborador, competências comportamentais, tempo de empresa e, principalmente, o alinhamento com os valores organizacionais.

Além disso, Camila ressalta que a empresa investe continuamente em iniciativas voltadas para o desenvolvimento dos colaboradores. “Temos treinamentos técnicos; parcerias com instituições de ensino; incentivos à educação continuada; o acolhimento realizado pelo ‘Programa Padrinhos’; a ‘Escola de Liderança’; e os Círculos de Controle da Qualidade (CCQ), programa que incentiva a formação de grupos de colaboradores focados em utilizar as metodologias da Qualidade para buscar soluções para demandas identificadas nos processos de trabalho”.

De acordo com ela, esse conjunto de ações tem gerado impactos positivos no clima organizacional, com aumento do engajamento, fortalecimento do sentimento de pertencimento e motivação dos profissionais. Além disso, a valorização dos talentos internos está diretamente alinhada à cultura e aos objetivos estratégicos da empresa em todas as suas unidades. “Acreditamos que quem constrói a força da Pif Paf Alimentos todos os dias merece ser reconhecido e incentivado a crescer”, diz.

As histórias de Fabiane e Jedaiane demonstram que, na Uniaves e em todo o grupo Pif Paf Alimentos, crescer é realidade. E mais que isso: é encorajado, reconhecido e celebrado como parte do compromisso da empresa com as pessoas que ajudam a construir sua trajetória todos os dias.