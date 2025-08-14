Criminosos invadem residência do vice-prefeito de Muniz Freire; prejuízo foi alto

O vice-prefeito de Muniz Freire, Wanokzor Alves Amm de Assis, teve sua casa invadida por criminosos na noite do último domingo (10), na localidade de Ipê Peroba. A ação dos dois suspeitos foi registrada por câmeras de segurança.

Nos registros, é possível identificar o momento em que dois homens entram na residência, enquanto um terceiro suspeito permanece sobre o muro. Um deles ainda virou a câmera para o chão para evitar que o crime fosse gravado.

O caseiro, responsável pela segurança do local, contou aos policiais que, na segunda-feira (11), o pedreiro que está realizando algumas obras na casa informou sobre a invasão. Segundo ele, essa foi a primeira vez que esse tipo de crime é registrado no condomínio onde fica o imóvel.

Como foi a ação

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos arrombaram uma porta e quebraram alguns vidros. Dentro da residência, móveis estavam revirados, duas camas e dois sofás foram cortados, e parte do guarda-roupa foi destruída. Além disso, os criminosos levaram duas caixas de som avaliadas em R$ 4,5 mil. O prejuízo total é estimado em R$ 30 mil.

Assim, ainda segundo o caseiro, o condomínio é cercado por muros e possui oito câmeras de segurança.